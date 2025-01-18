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Stvol x Easy fresh

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День Рождения Easy Fresh уже совсем скоро и в праздничном лайнапе вечеринки СТВОЛА будут: EASY FRESH (B-Day set) / ANY ACT / ARKADICH / RLGN / RAW TAKES / ARTEM RUSANOV / ЯБЛОЧКО ЗЕЛЁНОЕ / ESSAII / GHETTOMASHA / IONEWEB / IT ALONE / KID COPE / SASHA KUSTOV / SECRET VLAD / ЛУЧШИЙ ДРУГ / SOME STRU / LUBIM / MASHA BOGO / SASHA KHIZHNYAKOV

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