День Рождения Easy Fresh уже совсем скоро и в праздничном лайнапе вечеринки СТВОЛА будут: EASY FRESH (B-Day set) / ANY ACT / ARKADICH / RLGN / RAW TAKES / ARTEM RUSANOV / ЯБЛОЧКО ЗЕЛЁНОЕ / ESSAII / GHETTOMASHA / IONEWEB / IT ALONE / KID COPE / SASHA KUSTOV / SECRET VLAD / ЛУЧШИЙ ДРУГ / SOME STRU / LUBIM / MASHA BOGO / SASHA KHIZHNYAKOV