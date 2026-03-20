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Строкатека

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Миллиметр за миллиметром, ткут тутовые шелкопрядики свою ниточку. Строчечка за строчечкой вырастают шелковые лоскуты. О чем эти лоскуты? Какие мысли в них вплели? Если потянут за ниточку, ты расскажешь. 20 марта участники соберутся послушать друг друга, а сейчас — объявлятся набор поэтов. Твои строчки, лоскуты-стихотворения нужны. Запись участников у организатора в тг. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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