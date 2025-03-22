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Стретчинг & Movie Night: «Полночь в Париже»

Студия «Вершина», Малый Харитоньевский переулок, 9/13с9

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Растяжка в уютной атмосфере под красивое кино — что может быть приятнее? Участницы плавно растянут тело, расслабят мышцы и погрузятся в атмосферу Парижа. Фильм «Полночь в Париже» перенесет тебя в мир искусства, романтики и вдохновения, а мягкий стретчинг поможет снять напряжение и почувствовать лёгкость. Программа: 1. Лёгкая разминка для подготовки тела к растяжке 2. Плавные и мягкие движения, которые глубоко прорабатывают все мышцы 3. Просмотр фильма, продолжая тянуться в комфортных позах на коврике 4. Завершающая медитация 5. Чайная церемония Ведущая: Валерия Кузнецова — сертифицированный преподаватель хатха-йоги с 10-летним опытом. Окончила школу инструкторов «Федерации йоги России» и прошла курсы повышения квалификации по инь-йоге и раджа-йоге.

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