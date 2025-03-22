Растяжка в уютной атмосфере под красивое кино — что может быть приятнее? Участницы плавно растянут тело, расслабят мышцы и погрузятся в атмосферу Парижа. Фильм «Полночь в Париже» перенесет тебя в мир искусства, романтики и вдохновения, а мягкий стретчинг поможет снять напряжение и почувствовать лёгкость. Программа: 1. Лёгкая разминка для подготовки тела к растяжке 2. Плавные и мягкие движения, которые глубоко прорабатывают все мышцы 3. Просмотр фильма, продолжая тянуться в комфортных позах на коврике 4. Завершающая медитация 5. Чайная церемония Ведущая: Валерия Кузнецова — сертифицированный преподаватель хатха-йоги с 10-летним опытом. Окончила школу инструкторов «Федерации йоги России» и прошла курсы повышения квалификации по инь-йоге и раджа-йоге.