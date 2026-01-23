Пронзительная, лирическая трагикомедия о жизни, любви и общечеловеческих ценностях. Герои спектакля – представители разных исторических эпох, каждый с непростой судьбой, ценностями и ориентирами - оказываются в неожиданных обстоятельствах: они «застряли» между двух миров. Там им предстоит честный разговор с собой, через который герои должны признать собственные ошибки и принять непростые решения. Это захватывающая динамичная история, полная неожиданных поворотов сюжета и тонкого юмора, глубоких искренних диалогов, смешных и трогательных моментов! От чего зависит человеческая жизнь, и кто вершит нашу судьбу? Высшие ли силы ответственны за наш выбор или все в наших руках?... Продолжительность: 1 час 45 минут без антракта.