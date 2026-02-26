Послушаешь оригинальные русские сказки и изучишь их глубинные смыслы и истоки. Цикл встреч, посвященных оригинальным русским сказкам в изложении А. Афанасьева. Послушаешь сказки без сокращений и адаптаций. Разберёшь сюжеты и постараешься понять их скрытый смысл, а так же какую пользу могут принести подобные рассказы современным взрослым людям. Прочитаешь две истории Афанасьева «Знахарь» и «Мертвое тело», заодно поговоришь о культе мёртвых в сказках. Обсудишь Иванушек-Царевичей и Богатырей, а так же почему дураки всегда отгадывают все загадки? Встречу проведёт Ольга Рощина, основатель книжного, а так же мама четырёх детей, ежедневно читающая сказки своим детям (только не всегда такие страшные, конечно).