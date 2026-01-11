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Страшная ночь в Форксе

«Лофт-бар Три Бобра», Люсиновская улица, 39с5, лестница вниз

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в стиле «Сумерек» — ночь, где вампиры, оборотни и Вольтури встречаются под одной крышей. Что тебя ждёт: — квиз «В мире Сумерек» — проверят, кто реально помнит сагу, а кто только ходил в кино за компанию; — вампирский бейсбол — эстафета в стиле культовой сцены из первого фильма; — «Сценка без слов» — показывают известные моменты саги пантомимой, угадываешь, смеёшься; — «Скажи фразу голосом Эдварда» — драматично, медленно и максимально серьёзно; — соревнования на сверхспособности: скорость, телепатия, сила и ловкость; — творческие задания и конкурсы, где пригодится фантазия. Играть будешь и по одному, и в командах. Приходи соло или с компанией — новые знакомства гарантированы, скучно не будет никому. Дресс-код: вампиры, оборотни, Вольтури — выбирай сторону и готовь образ. Чем атмосфернее, тем лучше.

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