Возраст 16+
Кино
Про событие
Будешь смотреть новые серии 5-го сезона культового сериала, чтобы в компании единомышленников обсуждать показанное, плакать, смеяться и погружаться в атмосферу городка Хоукинс, Индиана. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
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