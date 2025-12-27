Будешь смотреть новые серии 5-го сезона культового сериала, чтобы в компании единомышленников обсуждать показанное, плакать, смеяться и погружаться в атмосферу городка Хоукинс, Индиана. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.