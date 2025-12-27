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Stranger Things: 5-7 серии 5 сезона

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Будешь смотреть новые серии 5-го сезона культового сериала, чтобы в компании единомышленников обсуждать показанное, плакать, смеяться и погружаться в атмосферу городка Хоукинс, Индиана. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.

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