В XIX веке Париж по праву считался мировой столицей искусства — в нём работало больше художников, чем в любом другом городе мира. С приходом импрессионизма, когда живописцы массово вышли на пленэр, география их творческого присутствия во Франции заметно расширилась. На лекции совершишь воображаемое путешествие по мастерским как прославленных, так и малоизвестных мастеров нового искусства — от туманной Нормандии до солнечного Лазурного Берега. Спикер: Алексей Петухов — старший научный сотрудник, хранитель ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор коллекции нового французского искусства.