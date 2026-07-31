Страна искусства: мастерские французских художников-новаторов
Ходынская улица, 2 стр. 1
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
В XIX веке Париж по праву считался мировой столицей искусства — в нём работало больше художников, чем в любом другом городе мира. С приходом импрессионизма, когда живописцы массово вышли на пленэр, география их творческого присутствия во Франции заметно расширилась. На лекции совершишь воображаемое путешествие по мастерским как прославленных, так и малоизвестных мастеров нового искусства — от туманной Нормандии до солнечного Лазурного Берега. Спикер: Алексей Петухов — старший научный сотрудник, хранитель ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор коллекции нового французского искусства.
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