Пора остановить внутреннего саботажника и начать расслабляться на свидании. Встреча для тех, кто устал от свиданий в режиме «тревожного автопилота». Знакомо чувство, когда ты физически на свидании, но мысленно — в параллельной реальности? Где вместо диалога с человеком напротив идёт бесконечный диалог у тебя в голове: · Внутренний Редактор цензурит каждую твою фразу: «Не говори это, прозвучишь глупо» · Тревожный Прогнозист строчит сценарии: «Она зевнула — ты скучный. Он не улыбнулся шутке — ты ему не нравишься» · Сравниватель шепчет: «А вот у подруги парень... А твой бывший так не делал». В итоге свидание заканчивается не новым знакомством и интересными впечатлениями, а сплошными сомнениями: «кажется, мы друг другу не подходим», «я не был(а) собой», «зря только время потратил(а)». На этой встрече ты разберёшь что за «Радио Катастрофа.FM)» играет в голове и как его остановить. В безопасной обстановке найдут твою личную волну и через юмор и бережность сможешь приглушить её громкость. И сразу применишь этот навык в условиях, близких к свиданию, чтобы ты точно знал, как забрать его с собой в реальную жизнь. Со встречи ты уйдёшь с инструментами, помогающими очистить общение от внутреннего шума. Чтобы на следующем свидании ты мог наконец расслабиться, быть собой и начать слышать не свои страхи, а другого человека. Встречу проведёт Толмачева Дарья — практикующий психолог, act-терапевт, специалист по краткосрочной телесно-ориентированной терапии.