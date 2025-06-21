Столичный Выпускной
Самокатная улица, 4с11
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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Всё по-настоящему: торжественная линейка, церемония, дресс-код, девчонки в белых бантах, мальчишки в пиджаках, медали, шарики, медленные танцы и дискотека до утра. В лайнапе: BIICLA / СТЕРЕО ШИРИНА (LIVE) / SASHA SPILBERG / KOVYAZIN D / DOMINIQUE MARA / SPUTNIK DASHA MAMBA / ILDAR IKSANOV / ROMA NEMOV / DIGITAL JESUS (DJ) / EOSTRA / BOGDAMN Вход по регистрации возможен только c 18:00 до 21:00, а после этого времени вход станет платным. Купить билет —
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