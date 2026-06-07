Англичанин в Нью-Йорке, Золотые поля (Englishman in New York, Fields of Gold). Эти песни живут десятилетиями — и каждая что-то значила, именно для тебя. Открытая крыша над Киевской. Москва-Сити прямо перед тобой. Малиновый закат, свечи, живой звук под открытым небом. Антон Ярославский — бархатный голос, одна из тех редких джазовых звёзд, на которых идут специально. Его концерты летом собирают только солдаут. Он не копирует Стинга — он проживает эти песни по-своему. «Shape of My Heart», «Roxanne», «Desert Rose» — в таком джазовом звучании ты это не слышал. За спиной Антона музыканты, которые импровизируют прямо здесь, под этим небом. Два одинаковых таких концерта невозможны. Можно встать и танцевать. Можно просто сидеть, смотреть на загорающийся Сити и улыбаться без причины.