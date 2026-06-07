ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Стинг в джазовом звучании на крыше

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

Начало:

Завершение:

от 3300₽ до 6400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Англичанин в Нью-Йорке, Золотые поля (Englishman in New York, Fields of Gold). Эти песни живут десятилетиями — и каждая что-то значила, именно для тебя. Открытая крыша над Киевской. Москва-Сити прямо перед тобой. Малиновый закат, свечи, живой звук под открытым небом. Антон Ярославский — бархатный голос, одна из тех редких джазовых звёзд, на которых идут специально. Его концерты летом собирают только солдаут. Он не копирует Стинга — он проживает эти песни по-своему. «Shape of My Heart», «Roxanne», «Desert Rose» — в таком джазовом звучании ты это не слышал. За спиной Антона музыканты, которые импровизируют прямо здесь, под этим небом. Два одинаковых таких концерта невозможны. Можно встать и танцевать. Можно просто сидеть, смотреть на загорающийся Сити и улыбаться без причины.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста