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Стихоплеть (Закрытие Сезона)

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

В этот день на Складе №3 соберутся лучшие из лучших: одни будут вдохновлённо читать свои стихи со сцены, другие — с кайфом сидеть и пить пиво в зале, наполняясь смыслами и элитарностью. На сцене: Егор Древлянин Мария Дурманова Леся Мосеева Даниил Невнятин Анна Алекс Спичка Руслан Шишкин Настя Бар Александр Виноградов Элеонора Эротовна Доро Ведущий: Никита Соколов Дополнительная информация: Лучшие чтения в Москве провожают весну вместе с вами??

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