В этот день на Складе №3 соберутся лучшие из лучших: одни будут вдохновлённо читать свои стихи со сцены, другие — с кайфом сидеть и пить пиво в зале, наполняясь смыслами и элитарностью. На сцене: Егор Древлянин Мария Дурманова Леся Мосеева Даниил Невнятин Анна Алекс Спичка Руслан Шишкин Настя Бар Александр Виноградов Элеонора Эротовна Доро Ведущий: Никита Соколов Дополнительная информация: Лучшие чтения в Москве провожают весну вместе с вами??