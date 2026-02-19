Первая Стихоплеть (лучшие поэтические чтения в столице) в этом году. Достаточно взглянуть на лайн-ап, чтобы понять, что это будет незабываемый вечер: — Поляк Сергеев (Спб) — Арсений Неверов — Анна Малкович — Сергей Беспалов — Иван Симак — Катя Чемодурова — Керд — Юрий Гнидин — Анна Московская — Глеб Захаров Ведущий: Никита Соколов