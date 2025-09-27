Массовое празднование юбилея небезызвестной компании, коммьюнити и городской легенды — Stereotactic. Праздник развернётся на двух сценах. Исполнять будут не только те, с кем танцевали сквозь годы, но и новые отягощённые любовью к музыке лица. Рэп и анти-рэп, торжественная дискотека и допустимое высоколобие.