Stereotactic 15-20 years
Берсеневская набережная, 14/5
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Массовое празднование юбилея небезызвестной компании, коммьюнити и городской легенды — Stereotactic. Праздник развернётся на двух сценах. Исполнять будут не только те, с кем танцевали сквозь годы, но и новые отягощённые любовью к музыке лица. Рэп и анти-рэп, торжественная дискотека и допустимое высоколобие.
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