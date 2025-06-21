Международный музыкальный фестиваль передовой музыки без форматов, границ и рамок. Лайн-ап ежегодно обновляется на 100%. В этом году на сцене Stereoleto выступят: «Кино», «Диктофон», «Хмыров», Саша Цой, obraza net, uncle pecos, Kamilla Robertovna, «Кай и Гетера», «Фанкин».