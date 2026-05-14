Надоел обычный стендап? На шоу «!Обсудим?» нет сценария — только импровизация на темы из зала. Почувствуй драйв живого создания комедии и зарядись энергией шоу, где каждый гость — соавтор. Приходи увидеть, как твои идеи превращаются в разрывные шутки здесь и сейчас. Каждое шоу в единственном экземпляре, второго такого не будет. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.