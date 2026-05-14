Стендап-шоу «!Обсудим?»
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Надоел обычный стендап? На шоу «!Обсудим?» нет сценария — только импровизация на темы из зала. Почувствуй драйв живого создания комедии и зарядись энергией шоу, где каждый гость — соавтор. Приходи увидеть, как твои идеи превращаются в разрывные шутки здесь и сейчас. Каждое шоу в единственном экземпляре, второго такого не будет. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.
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