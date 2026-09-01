Возраст 18+
Стендап
Про событие
Субботний вечер в компании трёх профессиональных комиков из проектов: стендап на ТНТ, Женский стендап, камеди баттл, Открытый микрофон и другие, которые выступят со своим лучшим, отточенным до идеала материалом. Это уникальная возможность увидеть и почувствовать то, что не передаёт телевизор — импровизацию комика, эмоции зрителей и особую атмосферу.
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