Субботний вечер в компании трёх профессиональных комиков из проектов: стендап на ТНТ, Женский стендап, камеди баттл, Открытый микрофон и другие, которые выступят со своим лучшим, отточенным до идеала материалом. Это уникальная возможность увидеть и почувствовать то, что не передаёт телевизор — импровизацию комика, эмоции зрителей и особую атмосферу.