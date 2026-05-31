Возраст 18+
Стендап
Про событие
Топовые стендап-комики с ТНТ готовы делиться с тобой своими свежими шутками, а бар спешит порадовать новыми вкусами напитков. Входные билеты без выбора мест, размещение в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты планируешь прийти с большой компанией, лучше забронировать столик по телефону.
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