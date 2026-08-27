Выступают 2 комикессы и 2 комика — лучшие комики ТНТ и Labelcom + ведущий вечера. Концерт отлично подойдёт для тех, кто хочет послушать как женский юмор, так и мужской. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит вас в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.