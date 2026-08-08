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StandUp-экскурсия по Чистым прудам

Славянская площадь, ст. м. «Китай-город»

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1490₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Новый формат в познавательном туризме. Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и весёлым и непринуждённым. Посетишь Мясницкую улицу и её окрестности. Найдёшь, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18-го века, остановишься у самого старого чайного магазина города, полюбуешься видами самого некрасивого здания столицы! Комик-экскурсовод познакомит тебя с историей Москвы, а также порадует своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. В конце всех участников ждёт уникальный сюрприз.

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