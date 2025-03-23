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«Стажёр» (2015)

Bijou
Брестская 2-я, 39 ст3 , цокольный этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — ещё не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажёром в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).

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