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Стая

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

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Завершение:

от 1599₽ до 19999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Привоз уральского стиля в столицу. Тебя ждёт открытие нового осеннего сезона: — Main stage внутри клуба. Команда диджеев + специальные гости — Electro stage на летней терассе под шефством Boris Redwall — Луна под потолком клуба — Отдельные зоны Backstage и VIP для для тех, кто ценит комфорт и особую атмосферу — Коктейли и паназиатская кухня — всё, чтобы ночь была не только музыкальной, но и вкусной

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