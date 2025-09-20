Привоз уральского стиля в столицу. Тебя ждёт открытие нового осеннего сезона: — Main stage внутри клуба. Команда диджеев + специальные гости — Electro stage на летней терассе под шефством Boris Redwall — Луна под потолком клуба — Отдельные зоны Backstage и VIP для для тех, кто ценит комфорт и особую атмосферу — Коктейли и паназиатская кухня — всё, чтобы ночь была не только музыкальной, но и вкусной