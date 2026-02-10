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Station х Культпросвет

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Fabula HQ — бывший цех ректификации ликёро-водочного завода «Кристалл». Двадцать шесть метров белой плитки от пола до потолка. Массивные металлические балки, которые помнят гул производственных линий. Две команды: Культпросвет и Station. Наполнят каждый миллиметр этого пространства звуками Техно и погрузят тебя в него до самого основания. Лайн-ап: • D Jah • Kriskomiss бэк ту бэк Liza Kozlova • Spacen бэк ту бэк Ypsy • Nik Nazarov • Eriika • Leoka • Shukur • Kirush • I.G.A • Секретный гость

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