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Стас Старовойтов

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проведи вечер в компании самого народного комика, который умеет создать атмосферу вечера «как дома на диване». Стас Старовойтов — стендап-комик, резидент шоу «Stand Up» на ТНТ, участник проектов «Смех без правил» и «Убойная лига» в составе дуэта «Револьвер», актёр. С 2012 года постоянный участник «StandUp» на ТНТ. Рекордсмен по количеству написанных монологов для шоу — выходил на сцену «StandUp» более 100 раз.

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