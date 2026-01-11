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Старый новый год по-советски

Jam Club
улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер, где ты перенесёшься в эпоху, когда каждая песня была не просто мелодией, а символом целого поколения. В этот вечер тебя ждёт целое погружение в атмосферу советского времени. Ты сможешь окунуться в ностальгию не только благодаря музыке, но и специальному меню, которое вернёт тебя во времена детства. Здесь обещают атмосферу «Селёдки под шубой» и «Кавказской пленницы» ;) На сцене прозвучат всеми любимые новогодние хиты.

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