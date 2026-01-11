Вечер, где ты перенесёшься в эпоху, когда каждая песня была не просто мелодией, а символом целого поколения. В этот вечер тебя ждёт целое погружение в атмосферу советского времени. Ты сможешь окунуться в ностальгию не только благодаря музыке, но и специальному меню, которое вернёт тебя во времена детства. Здесь обещают атмосферу «Селёдки под шубой» и «Кавказской пленницы» ;) На сцене прозвучат всеми любимые новогодние хиты.