В свете свечных фонарей перед тобой предстанут старинные сейфы, сундуки царской семьи, старинные сигнализации, хитроумные устройства, тайники и ловушки. Ты будешь гулять по этажам самого огромного сейфа 19 века, держать в руках миллионы всех времён и банковские бумаги Масонов, стричь купоны, залезать в сейфы с деньгами (вылезать тоже будем). Эта эксклюзивная возможность есть в единственном сохранившемся хранилище коммерческого банка дореволюционной Москвы. Это здание «Московского товарищества для ссуд под заклад движимых имуществ — московского городского кредитного общества», работавшего с 1861 по 1917 год. Ты узнаешь: — как выглядят самые страшные и самые смешные деньги — какую монету можно считать самой важной в истории — как защищали многотомные сейфы от воров — чем пахнут деньги