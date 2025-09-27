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Старинное банковское хранилище

улица Большая Дмитровка, 22с1

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Завершение:

от 1600₽ до 1750₽
Возраст 6+

Про событие

В свете свечных фонарей перед тобой предстанут старинные сейфы, сундуки царской семьи, старинные сигнализации, хитроумные устройства, тайники и ловушки. Ты будешь гулять по этажам самого огромного сейфа 19 века, держать в руках миллионы всех времён и банковские бумаги Масонов, стричь купоны, залезать в сейфы с деньгами (вылезать тоже будем). Эта эксклюзивная возможность есть в единственном сохранившемся хранилище коммерческого банка дореволюционной Москвы. Это здание «Московского товарищества для ссуд под заклад движимых имуществ — московского городского кредитного общества», работавшего с 1861 по 1917 год. Ты узнаешь: — как выглядят самые страшные и самые смешные деньги — какую монету можно считать самой важной в истории — как защищали многотомные сейфы от воров — чем пахнут деньги

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