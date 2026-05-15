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Про событие
Один год движения. Один год звука. Станция (Station) отмечает свой первый день рождения и собирает всех, кто был рядом на этом пути. Среди выступающих — резиденты Станции (Station) и близкие по духу друзья, которые сформировали звук и атмосферу. Никаких случайных людей — только свои, только правильная атмосфера и музыка до последнего. Это ночь про единство, энергию и свободу танца.
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