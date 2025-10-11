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Станислав Дробышевский: «Возрастная антропология»

LOFT 13, Мясницкая ул., 13, стр. 11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции получишь ответы на вопросы: — Сколько возрастов бывает у человека, как их различить, где границы? — Почему одни люди растут быстрее, а другие медленнее? — Почему одни части человека опережают в росте другие? — Какие влияния извне определяют скорости роста? Всегда ли люди взрослели так же, как сейчас и в чём причина изменений? Лектор: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии. Количество мест ограничено.

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