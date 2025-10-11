На лекции получишь ответы на вопросы: — Сколько возрастов бывает у человека, как их различить, где границы? — Почему одни люди растут быстрее, а другие медленнее? — Почему одни части человека опережают в росте другие? — Какие влияния извне определяют скорости роста? Всегда ли люди взрослели так же, как сейчас и в чём причина изменений? Лектор: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии. Количество мест ограничено.