История человеческой цивилизации – это история общения с растениями. В древности люди по ним лазали, потом питались их плодами и листьями, потом начали делать из них копья. Но рывок произошёл, когда они начали выращивать растения. Что сажали предки? Какие растения больше всего приглянулись первым огородникам и садоводам? Какие истории окружают культурные растения? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.