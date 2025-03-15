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Станислав Дробышевский «Огород наших предков»

Glastonberry
1-я Дубровская улица, 13Ас1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

История человеческой цивилизации – это история общения с растениями. В древности люди по ним лазали, потом питались их плодами и листьями, потом начали делать из них копья. Но рывок произошёл, когда они начали выращивать растения. Что сажали предки? Какие растения больше всего приглянулись первым огородникам и садоводам? Какие истории окружают культурные растения? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

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