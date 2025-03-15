Станислав Дробышевский «Огород наших предков»
1-я Дубровская улица, 13Ас1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 6+
Про событие
История человеческой цивилизации – это история общения с растениями. В древности люди по ним лазали, потом питались их плодами и листьями, потом начали делать из них копья. Но рывок произошёл, когда они начали выращивать растения. Что сажали предки? Какие растения больше всего приглянулись первым огородникам и садоводам? Какие истории окружают культурные растения? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.
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