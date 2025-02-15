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[солдаут] Станислав Дробышевский: «Наш скелет»

Ритм Блюз Кафе, Староваганьковский пер, д. 19, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Внимание: билетов нет. Человеческая опора и надёжа, внутренний стержень, не позволяющий прогнуться в трудную годину, – скелет. Символ смерти и вечности, ужаса и опасности – большинство людей боится одного вида костей, а меж тем на них держится каждый из нас. Откуда взялся скелет? Как он устроен? Почему человеческие кости выглядят так, а не иначе? Что можно узнать, разглядывая кости предков – далёких и не очень? Лектор: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

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