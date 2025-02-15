Внимание: билетов нет. Были ли предки человека «благородными дикарями», любившими друг друга и всех вокруг? Или они, злобно зыркая глазами, хищно рыскали по округе в поисках очередной жертвы? Как часто предки дрались? Убивали ли друг друга? Правда ли, что человек единственное существо, убивающее себе подобных? Как агрессивность менялась от древнейших времён до наших дней и как она повлияла на человеческую эволюцию? Об этом — в лекции С. В. Дробышевского. Лектор: Станислав Дробышевский — Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.