ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[солдаут] Станислав Дробышевский «Агрессия в древности»

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Внимание: билетов нет. Были ли предки человека «благородными дикарями», любившими друг друга и всех вокруг? Или они, злобно зыркая глазами, хищно рыскали по округе в поисках очередной жертвы? Как часто предки дрались? Убивали ли друг друга? Правда ли, что человек единственное существо, убивающее себе подобных? Как агрессивность менялась от древнейших времён до наших дней и как она повлияла на человеческую эволюцию? Об этом — в лекции С. В. Дробышевского. Лектор: Станислав Дробышевский — Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста