Внимание: отмена мероприятия. Понедельник — день тяжёлый? Сломай этот стереотип, превратив самый нелюбимый день недели в самый весёлый. Приходи на выступление топовых комиков из проектов «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон на ТНТ», «Comedy Battle», «Женский стендап на ТНТ», «Open Mic VK», «Money Mic VK» и других. Это отличная возможность высмеять всё накопившееся «пу-пу-пу» и продолжить неделю с улыбкой.