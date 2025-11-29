Большая stand up-лекция от историка и теоретика искусств Вики Чумы об одном из самых андеграундных периодов в искусстве и моде — 1960-е. Карикатурно-комический рассказ о стычках поп-культуры Запада и традиций Востока. Виктория Чума — историк и теоретик искусств и моды; лектор, продюсер, сценарист и шоураннер. В послужном списке сотрудничество с Gucci Beauty, Valentino Beauty, Lexus, Samsung, Spotify, BOSS, Nike, Adidas, Puma, FILA, Levi’s и другими брендами. Номинант Forbes 30 Under 30 2020 в категории «Мода и дизайн». Сегодня Виктория сотрудничает с музеями в России и Азии, работая на стыке искусства и моды, а также снимает шоу, направленные на популяризацию темы искусства. Вика Чума расскажет о главных ироничных конфликтах и вдохновляющих противоречиях эпохи — через юмор, факты и личные наблюдения.