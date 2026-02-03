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StandUp концерт

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Два стендап комика Коля Хамьянов и Мага Джанбуев расскажут по 30 минут своего лучшего материала. Коля Хамьянов — комик с интересным бэкграундом. Он экспериментирует не только с формами комедии, но и с местами для выступлений — помимо привычных баров, клубов и ДК, Коля выступал, например, в женской колонии. Мага Джамбуев — молодой и перспективный комик из Дагестана, с собственным колоритом и харизмой, который начинает набирать популярность, автор таких проектов, как Djamba good и Djamba podcast, участник разных ютуб шоу, таких как, «Коммьюнити» «Стереотипы».

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