Два стендап комика Коля Хамьянов и Мага Джанбуев расскажут по 30 минут своего лучшего материала. Коля Хамьянов — комик с интересным бэкграундом. Он экспериментирует не только с формами комедии, но и с местами для выступлений — помимо привычных баров, клубов и ДК, Коля выступал, например, в женской колонии. Мага Джамбуев — молодой и перспективный комик из Дагестана, с собственным колоритом и харизмой, который начинает набирать популярность, автор таких проектов, как Djamba good и Djamba podcast, участник разных ютуб шоу, таких как, «Коммьюнити» «Стереотипы».