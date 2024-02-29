Самвел Гиновян | ИмпроЗал
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Съемка шоу ИмпроЗал - это шоу, где комик Самвел Гиновян общается и импровизирует с залом. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудником клуба.
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