ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ssiblings: Музыка, в которой оживает искусство

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Приходи погрузиться в атмосферу летнего вечера, окутанного тонким звучанием и искренними эмоциями вместе с Ssiblings — уникальным дуэтом, покорившим слушателей своим авторским стилем на стыке нео-соула, джаза и экспериментальной поп-музыки. Только один вечер — лучшие композиции, новые премьеры и магия живого исполнения в самом сердце Москвы. Изысканная музыка для тех, кто ценит глубину, современное искусство и настоящее качество.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста