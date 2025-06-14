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Приходи погрузиться в атмосферу летнего вечера, окутанного тонким звучанием и искренними эмоциями вместе с Ssiblings — уникальным дуэтом, покорившим слушателей своим авторским стилем на стыке нео-соула, джаза и экспериментальной поп-музыки. Только один вечер — лучшие композиции, новые премьеры и магия живого исполнения в самом сердце Москвы. Изысканная музыка для тех, кто ценит глубину, современное искусство и настоящее качество.
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