Приходи погрузиться в атмосферу летнего вечера, окутанного тонким звучанием и искренними эмоциями вместе с Ssiblings — уникальным дуэтом, покорившим слушателей своим авторским стилем на стыке нео-соула, джаза и экспериментальной поп-музыки. Только один вечер — лучшие композиции, новые премьеры и магия живого исполнения в самом сердце Москвы. Изысканная музыка для тех, кто ценит глубину, современное искусство и настоящее качество.