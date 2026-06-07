Средневековая вечеринка с живой музыкой от двух уникальных групп, конкурсом костюмов и фотозоной. Зазвучит та самая музыка из любимой вселенной по мотивам серии видеоигр «Ведьмак» на аутентичных инструментах (колесная лира, бузуки, скрипка, волынки, давул, троммель) от Огней Новиграда и фит с арфой из Moscow Harp Orchestra. На десерт будет фолк-рейв и мощное электро-музыкальное шоу с диджеем и живыми волынками от Broken Dronez. А также: Фотозона в средневековом стиле Конкурс на лучший костюм Мастер-класс по барабану Сувениры и подарки Для полного погружения в атмосферу и классных фото на память можешь дополнить свой образ средневековыми фолковыми аксессуарами.