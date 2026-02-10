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Спутник

Atlas Club, Столярный переулок, 3к17

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Завершение:

от 3000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Спутник — от создателей фестиваля «Союз». Это камерный формат «Союза»: меньше пространство, ближе артисты, плотнее атмосфера. Камерный не значит скромный: два танцпола и ночь до самого утра. Хедлайнеры: Holymolly · List · Vladis Также в лайнапе: Skif · W.D.L · F.A.R · Kirru · Bu'di Muniqa · Taga · Umid · Roberto Gajanny · Monado · Georgie Navi

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