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Spring (loading) by HRT

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В клуб раньше положенного придёт долгожданная весна и словно первые подснежники расцветут резиденты и артисты объединение HRT с их новой Spring Party. В лайн-апе: — Kedr Livanskiy (dj-set) — Angel Nova b2b Laladevochka — Sega Mega Scum — Maksim Kupre — Nyano b2b Wholenewpea Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30–0:30 500 руб. 0:30 till end — 1000 руб. Начало вечеринок в 23:59 Вход открыт с 23:30

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