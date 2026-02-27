В клуб раньше положенного придёт долгожданная весна и словно первые подснежники расцветут резиденты и артисты объединение HRT с их новой Spring Party. В лайн-апе: — Kedr Livanskiy (dj-set) — Angel Nova b2b Laladevochka — Sega Mega Scum — Maksim Kupre — Nyano b2b Wholenewpea Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30–0:30 500 руб. 0:30 till end — 1000 руб. Начало вечеринок в 23:59 Вход открыт с 23:30