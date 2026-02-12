Внимание: перенос события на 12 февраля 2026, 19:30. Как объединяющий язык может поссорить целые поколения? Почему существуют поколенческие различия в языке и как они появляются? Какие различия отражаются в словарях, надо ли бояться заимствований и, главное, как относиться к разнообразию вариантов в своём языке и разнообразию языков в России — обсудишь на лекции. Лектор: Игорь Исаев. Лингвист-диалектолог, кандидат филологических наук, автор научно-популярного канала о языке «Сложное предложение».