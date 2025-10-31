От античности до VR. Здесь можно увидеть, как античные атлеты уступают место брейк-дансерам, а скульптура соседствует с граффити и VR-инсталляциями. Проект проведёт тебя от Олимпийских игр Древней Греции до уличных батлов XXI века. Что тебя ждёт на выставке? — Почувствуешь гармонию античности и красоту классики — Увидишь силу и волю индустриального века — Поймаешь ритм улиц — паркур, скейт, брейк-данс — Заглянешь в цифровое будущее — VR и киберспорт Но это не просто инсталляция, а живая площадка, где можно смотреть и участвовать. В программе: лекции, мастер-классы и дискуссии о студенческом спорте, ЗОЖ и командной культуре — всё это с участием именитых спортсменов и деятелей культуры.