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Спорт сквозь время

Дизайн завод (ex. Флакон)
Большая Новодмитровская, 36

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

От античности до VR. Здесь можно увидеть, как античные атлеты уступают место брейк-дансерам, а скульптура соседствует с граффити и VR-инсталляциями. Проект проведёт тебя от Олимпийских игр Древней Греции до уличных батлов XXI века. Что тебя ждёт на выставке? — Почувствуешь гармонию античности и красоту классики — Увидишь силу и волю индустриального века — Поймаешь ритм улиц — паркур, скейт, брейк-данс — Заглянешь в цифровое будущее — VR и киберспорт Но это не просто инсталляция, а живая площадка, где можно смотреть и участвовать. В программе: лекции, мастер-классы и дискуссии о студенческом спорте, ЗОЖ и командной культуре — всё это с участием именитых спортсменов и деятелей культуры.

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