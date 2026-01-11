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Spokanki: «Рождественское время!»

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 12900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Любая музыка, наполненная страстью, по своей природе близка к народной — живой, свободной, лишённой жёстких рамок и формальных аранжировок. В 1970-х многие стремились соединить звучание разных культур и создать нечто универсальное, понятное всем. Но эпоха прошла, и современная мировая музыка часто сводится к национальной музыке в коммерчески привлекательной упаковке. А как вновь найти ту самую живую суть, что бьёт ключом в чёрных спиричуэлс, в скандинавском фольклоре, в балканских танцах, в африканской и океанийской экзотике? Ответ прост — нужно перестать жить в суете цифрового мира и шагнуть в пространство воображения. Спокания — вымышленная страна со своими законами, языком, культурой, взглядом на одежду, превращающим каждый концерт в мини-спектакль. Путь от Спокана до сцены — это не просто путешествие сквозь пространство и время, это акт внутреннего преображения. Чтобы выйти к зрителю, нужно сначала выйти из Спокана — новым, другим. Их проект — яркий, дерзкий и по-своему трогательный — словно кочующая труппа антименестрелей, отвергающих правила и старой сцены, и нового шоу-бизнеса. Личности участниц окутаны тайной: о них ничего не известно, содержание выступлений не анонсируется, а музыкальные источники, которые по всем канонам не подлежат скрещиванию, они смело объединяют в цельное и поразительное звучание. Говорят, сёстры приезжают к публике из далёких стран — как реальных, так и вымышленных. Но, возможно, всё наоборот: давно пора самому побывать в Спокане — месте, где в музыке до сих пор живут искренность, сила и красота.

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