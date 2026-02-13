Филигранное акапельное шоу по мотивам произведений Д.Хармса. Мистическое музыкальное путешествие с таинственными сестрами из Спокании. Этот перфоманс, где акапельное исполнение музыки разных жанров изрядно приправленное сатирой, обеспечит тебя огромной порцией «мурашек».