Spokanki
Самокатная улица, 4с11
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от 2500₽ до 4500₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное
Про событие
Филигранное акапельное шоу по мотивам произведений Д.Хармса. Мистическое музыкальное путешествие с таинственными сестрами из Спокании. Этот перфоманс, где акапельное исполнение музыки разных жанров изрядно приправленное сатирой, обеспечит тебя огромной порцией «мурашек».
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