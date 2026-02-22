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Про событие
Четыре группы, исполняющие атмосферную музыку. СПЛОШЬ — screamo, post-metal, post-rock. VAIJA — alternative rock, post-metal, post-rock. LAUGAR — post-metal, sludge, doom. OBSERVER — post-metal, post rock. Ближе к концерту билеты подорожают. Сделай репост https://vk.ru/wall-235301125_29 и получи от организаторов сообщение с промокодом на 15% скидку от любой цены. Цена в день концерта 1000р, с репостом данного поста 900р.
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