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Завершение проекта Сплав Слов Баттл! Он проходил в онлайне и в нём принимало участие более 1000 исполнителей и сейчас отобраны самые интересные из них, чтобы провести финальное мероприятие. Исполнители выступят со своими треками, а организаторы разыграют мерч и деньги среди зрителей, что уже стало традицией. Отличный вечер в самом центре Москвы гарантирован для тех, кто любит громкие вечеринки, полный зал гостей и хороший рэпчик.
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