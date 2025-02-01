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Сплав Слов Баттл. Финальная вечеринка

Гадкий Койот, Столешников переулок, 8

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Завершение проекта Сплав Слов Баттл! Он проходил в онлайне и в нём принимало участие более 1000 исполнителей и сейчас отобраны самые интересные из них, чтобы провести финальное мероприятие. Исполнители выступят со своими треками, а организаторы разыграют мерч и деньги среди зрителей, что уже стало традицией. Отличный вечер в самом центре Москвы гарантирован для тех, кто любит громкие вечеринки, полный зал гостей и хороший рэпчик.

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