Река Угра, протекающая в Смоленской и Калужской областях, является притоком Оки. На её высоких берегах расположились луга с душистым разнотравьем, чередующиеся со светлыми сосновыми лесами, в которых в соответствующее время года можно собирать грибы и ягоды. Сплав проходит по практически диким местам с нетронутой природой. Течение реки довольно быстрое, река словно сама помогает плыть. Чистая и прозрачная, петляющая среди удивительных пейзажей река приведёт нас к удивительному, самобытному и ни на что не похожему месту — арт-парку Никола-Ленивец. Побывать там хотя бы один раз должен каждый. Парк представляет собой необычный музей под открытым небом с причудливыми экспонатами, в которых каждый может увидеть что-то своё. Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».