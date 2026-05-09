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Сплав по реке Угра с посещением Никола-Ленивца

Встреча состоится на вокзале города Малоярославец в 20:30

Начало:

Завершение:

14600₽
Возраст 12+

Про событие

Река Угра, протекающая в Смоленской и Калужской областях, является притоком Оки. На её высоких берегах расположились луга с душистым разнотравьем, чередующиеся со светлыми сосновыми лесами, в которых в соответствующее время года можно собирать грибы и ягоды. Сплав проходит по практически диким местам с нетронутой природой. Течение реки довольно быстрое, река словно сама помогает плыть. Чистая и прозрачная, петляющая среди удивительных пейзажей река приведёт нас к удивительному, самобытному и ни на что не похожему месту — арт-парку Никола-Ленивец. Побывать там хотя бы один раз должен каждый. Парк представляет собой необычный музей под открытым небом с причудливыми экспонатами, в которых каждый может увидеть что-то своё. Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».

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