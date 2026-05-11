Дубна – очень живописная река. Сплав по ней - это прекрасная возможность перезагрузиться, полностью окунувшись в природу. Кроме сплава тебя ждёт посещение фермерского хозяйства, где помимо обеда из натуральных продуктов у вас будет возможность пообщаться с обитателями фермы и услышать увлекательный рассказ о них. Красивые пейзажи, чистый воздух, а посещение фермы и общение с животными ещё больше зарядит позитивом. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».