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Сплав по реке Дубна с прогулкой и обедом на Ферме

Место встречи: ж/д станция Вербилки

Начало:

Завершение:

8500₽
Возраст 6+

Про событие

Дубна – очень живописная река. Сплав по ней - это прекрасная возможность перезагрузиться, полностью окунувшись в природу. Кроме сплава тебя ждёт посещение фермерского хозяйства, где помимо обеда из натуральных продуктов у вас будет возможность пообщаться с обитателями фермы и услышать увлекательный рассказ о них. Красивые пейзажи, чистый воздух, а посещение фермы и общение с животными ещё больше зарядит позитивом. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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