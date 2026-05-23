Клязьма — крупнейший приток Оки, а уж если говорить о красоте её берегов — то тут и слов не подобрать. Перед тем, как спуститься на воду — хорошенько разомнешьсяс помощью зарядки! Упакуешь вещи в гермомешки, наденешь жилет, прослушаешь технику безопасности и инструктаж по основам управления сап-доской. Инструктор расскажет, как управлять, устойчиво держаться, тормозить, поворачивать и не падать. Кстати, о падениях, они возможны, но маловероятны, если ты будешь следовать инструкциям. Но на всякий случай возьми запасной комплект одежды, чтобы переодеться на финише. Встанешь на сапы и попрактикуешь управление рядом с берегом. Каждому участнику выдаётся: — cпасательный жилет — гермомешок для вещей — весло Маршрут проходит по Владимирской области, в Мещерской низменности. Берега реки чаще песчаные и глиняные. Высокие сосны по берегам — это визитная карточка этих мест. Будут остановки на самых живописных местах, одна из остановок будет обеденная стоянка. На этом маршруте иногда даже можно расслабиться, и медитативно созерцать всё вокруг. Закончишь маршрут у станции Покров, до которой прогуляемся уже дружной компанией пару километров.