Нерская — мещерская извилистая река, которая поражает красотой своих берегов. Высокие сосны, кустарники, а в сезон ягод — ещё и черника. Сплавляться здесь — одно удовольствие. Маршрут подходит даже для тех, кто ни разу не держал весло в руках. Поплывёшь на трёхместных надувных байдарках. Те, кто приходит один, будет распределен по байдаркам равномерно по весу и силам. Сплав — это активный вид отдыха, подходит даже для начинающих, но нужно быть готовыми к физической нагрузке. Если ты приезжаешь на электричке, то тебя встретит инструктор и ты около часа прогуляешься по прекрасному лесу к месту начала сплава. Если ты приезжаешь на машине, то парковка сразу у места, где начинается сплав. Встретившись, ты прослушаешь технику безопасности, инструктаж — как управлять байдарками. Сделаешь зарядку. Каждому участнику выдаётся: • cпасательный жилет • гермомешок для вещей • весло. Берёшь вёсло и в путь! В лесу будут делать остановки в самых красивых местах и отдыхать. Приготовишь горячий обед и чай, познакомишься с другими и просто в удовольствие проведёшь время. Речка петляющая, есть совсем узкие её части, есть свисающие над водой деревья — приключениям быть!