Спевка: rainbow
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Практика хорового пения, в основном с народными и фольклорными тематиками. Спевки — это мероприятия, где люди вместе разучивают и поют песни хором. У спевок есть опытные ведущие-музыканты. Приглашаются все, кому это интересно, и кто способен попасть в ноты и ритм хотя бы примерно, на базовом уровне. Приветствуется приносить свои песни и вкусняшки на общий стол. Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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